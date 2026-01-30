Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stokely und Patrick wollten den Keller ihres Hauses zu Wohnraum ausbauen, um ihrer Familie mehr Platz zu schaffen. Doch nach zwei gescheiterten Handwerkeraufträgen bleiben sie auf einer gefährlichen Baustelle und hohen Verlusten sitzen. Mike, Sherry und Michael reißen den Pfusch konsequent zurück und planen den Keller neu, damit daraus endlich ein sicherer, funktionaler Wohnbereich entsteht, der der ganzen Familie gerecht wird.

