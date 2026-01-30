Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 30.01.2026: 40.000 Dollar für nichts
45 Min.Folge vom 30.01.2026
Stokely und Patrick wollten den Keller ihres Hauses zu Wohnraum ausbauen, um ihrer Familie mehr Platz zu schaffen. Doch nach zwei gescheiterten Handwerkeraufträgen bleiben sie auf einer gefährlichen Baustelle und hohen Verlusten sitzen. Mike, Sherry und Michael reißen den Pfusch konsequent zurück und planen den Keller neu, damit daraus endlich ein sicherer, funktionaler Wohnbereich entsteht, der der ganzen Familie gerecht wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.