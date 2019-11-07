Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Die Eissturmkönigin

DMAXFolge vom 07.11.2019
Die Eissturmkönigin

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 07.11.2019: Die Eissturmkönigin

44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Sturmtief Elsa bahnt sich seinen Weg durch den Nordpazifik und die Krabbenfischer in Alaska rechnen mit heftigen Wetterbedingungen. Denn für die kommenden Tage sind rapide sinkende Temperaturen, über 9 Meter hohe Wellen und Windgeschwindigkeiten von 100 km/h vorhergesagt. Während Sig Hansen seine Besatzung zu Höchstleistungen anspornt, um der bislang wenig erfolgreichen Wintersaison den richtigen Dreh zu verleihen, steuern Josh Harris und Casey McManus ihre Cornelia Marie weit in den eisigen Norden. An der Grenze zu Russland hoffen die Männer auf einen lukrativen Opilio-Fund...

