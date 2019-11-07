Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 07.11.2019: Die Eissturmkönigin
44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Sturmtief Elsa bahnt sich seinen Weg durch den Nordpazifik und die Krabbenfischer in Alaska rechnen mit heftigen Wetterbedingungen. Denn für die kommenden Tage sind rapide sinkende Temperaturen, über 9 Meter hohe Wellen und Windgeschwindigkeiten von 100 km/h vorhergesagt. Während Sig Hansen seine Besatzung zu Höchstleistungen anspornt, um der bislang wenig erfolgreichen Wintersaison den richtigen Dreh zu verleihen, steuern Josh Harris und Casey McManus ihre Cornelia Marie weit in den eisigen Norden. An der Grenze zu Russland hoffen die Männer auf einen lukrativen Opilio-Fund...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.