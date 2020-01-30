Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 30.01.2020: Jetzt oder nie
42 Min.Folge vom 30.01.2020Ab 12
Kaputte Kräne, verlorene Anker und wütende Stürme: Die Fangflotte hat die zermürbende Wintersaison auf dem Beringmeer fast überstanden. Jetzt gilt es noch einmal sämtliche Kräfte zu aktivieren und die letzten Krabbenkäfige an Deck zu holen! Während Seebär Sig Hansen sein Soll erfüllt hat und die Northwestern zu einem frühen Finale in den Hafen manövriert, sieht es für manche seiner Kollegen nicht ganz so rosig aus: An Bord der Cornelia Marie drohen tote Krabben im Tank die Mühen der letzten Wochen zunichte zu machen und auf der Wizard hat Kapitän Monte Colburn den Schlund etwas zu weit aufgerissen...
