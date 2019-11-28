Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 28.11.2019: Kran außer Kontrolle
44 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12
Wachsender Zeitdruck und schwindende Moral: Das arktische Sturmtief Elsa hat nicht nur Teile der Schiffe zerstört, sondern macht den Krabbenfischern auch psychisch zu schaffen. Jeder verlorene Tag setzt die Männer zusätzlich unter Druck, ihre Fangquoten noch rechtzeitig zu erfüllen. Kaum jemand weiß das besser, als Kapitän Sean Dwyer, der dringend fette Beute braucht. Ansonsten sieht es mit der Bezahlung seiner Rechnungen nämlich mau aus. Unterdessen eskaliert an Bord der Northwestern ein Familienstreit und auf der sturmerprobten Cornelia Marie kommt es zu einer fatalen Verletzung!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.