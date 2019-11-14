Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 14.11.2019: In der frostigen Hölle
44 Min.Folge vom 14.11.2019Ab 12
800 Kilometer breit und eine Hölle aus purem Eis: Seit Tagen wütet der arktische Wintersturm Elsa über der Beringsee. Kapitän Steve „Harley“ Davidson hat seine Southern Wind sämtlichen Unwetterwarnungen zum Trotz weit in die nördlichen Fanggründe gesteuert, da die Crew erst mickrige 16 Prozent ihrer Opilio-Quote an Deck geholt hat. Aber das riskante Spiel hat seinen Preis und der Sturm fordert seinen Tribut. Eine massive Welle trifft das Schiff und verursacht einen gravierenden Schaden! Unterdessen sucht Skipper Jake Anderson sein Glück weiter südlich. Doch auch hier lässt Elsa die Muskeln spielen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.