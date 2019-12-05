Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 05.12.2019: Operation auf offener See
45 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 12
Endlich bessert sich das Wetter und die Krabbenfischer können verlorene Zeit gutmachen. Dazu müssen sie ihre Schiffe jedoch weit in das nördliche Fanggebiet hinaus manövrieren, bis kurz vor russisches Hoheitsgebiet. Josh Harris und Casey McManus haben erst 57 Prozent ihrer Schneekrabben-Quote erreicht. Jetzt hoffen sie in dem entlegenen Winkel der Beringsee den Jackpot zu knacken. Dummerweise macht den Männern ein böser Arbeitsunfall die Kalkulation zunichte. Der Finger von Maschinist Jon Farrell gerät zwischen Reling und Krabbenkorb! Die Folge: eine klaffende Fleischwunde bis auf den Knochen...
Reality, Dokumentation, Abenteuer
