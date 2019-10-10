Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Männermangel

DMAX
Folge vom 10.10.2019
Männermangel

MännermangelJetzt kostenlos streamen

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 10.10.2019: Männermangel

Folge vom 10.10.2019
Ab 12

Herbst im Nordpazifik - Das heißt rauer Seegang und heftige Stürme! Unter derartigen Bedingungen sind Zwischenfälle praktisch vorprogrammiert. Diesmal erwischt es ein Besatzungsmitglied der Summer Bay mit einer folgenschweren Knieverletzung. Während Sig Hansen seine Quote für Bairdi-Krabben in Rekordzeit erfüllt hat, muss der Rest der Flotte raus aufs Meer. Doch als 3 seiner Männer in einer Hafenkneipe versumpfen, reißt Kapitän Jake Anderson endgültig der Geduldsfaden. Er feuert die Suffköpfe kurzerhand! Das Problem dabei: Die letzten 15 Prozent seiner Quote stehen noch aus...

