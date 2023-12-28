Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 28.12.2023: Giftiger Rauch
44 Min.Folge vom 28.12.2023Ab 6
Alarm auf der „Wizard“. Im Maschinenraum wird hochgiftiger Rauch freigesetzt! Keith Colburn und seine Crew können Schlimmeres in letzter Sekunde verhindern. Aber nach der Schadensanalyse steht fest: Die Kupplung ist völlig verkohlt. Zum Glück ist die „Time Bandit“ auch in der Gegend, um mit Ersatzteilen für die Reparatur auszuhelfen. Tausend Kilometer weiter östlich zieht Kapitänin Sophia „Bob“ Nielsen ihre ersten Krabben an Deck, und am windumtosten Unimak Pass hat die Besatzung der „Aleutian Lady“ Erfolg bei der Jagd nach Kabeljau.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.