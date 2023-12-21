Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 21.12.2023: Der Streik
89 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
Kaum ist die Herbstsaison bei der Krabbenfangflotte Alaskas gelaufen, geht es auch schon mit dem eisigen Arbeitsmarathon im Winter weiter. „Time Bandit“-Kapitän Johnathan Hillstrand hat einen geheimen Spot im Visier, für den er exklusive Fangrechte ergattert hat. Die mysteriöse „Area N“ befindet sich unweit von Dutch Harbor und ist die reinste Wundertüte. Denn bislang hat hier kaum jemand gefischt. Derweil steht die 23 Jahre junge Kapitänin Sophia „Bob“ Nielsen vor ihrer ersten Bairdi-Saison. Bevor sie mit der Besatzung der „Victory“ in See sticht, setzt sich die Fischerin auf Kodiak Island zudem für bessere Krabbenpreise ein.
