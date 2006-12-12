Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 12.12.2006: Die Beringsee ruft
43 Min.Folge vom 12.12.2006Ab 12
Während die Krabbenfischer auf der „Time Bandit“ bereits die ersten Körbe aus dem Wasser ziehen, liegen die anderen Boote noch in Dutch Harbor vor Anker. Die Besatzungen treffen letzte Vorbereitungen für die neue Saison und laden tonnenweise Köder ein. Dann stechen auch die „Maverick“ und die „Cornelia Marie“ in See. Doch auf dem Weg zu den besten Fanggründen macht sich an Bord Enttäuschung breit. Das Schiff von Kapitän Phil Harris hat einen Motorschaden. Die Crew verliert bei der Beutejagd kostbare Zeit. Denn Männern drohen finanzielle Einbußen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.