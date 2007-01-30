Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 30.01.2007: Kampf gegen das Eis
42 Min.Folge vom 30.01.2007Ab 12
Der Winter macht Captain Phil Harris und seiner Besatzung auf der „Cornelia Marie“ das Leben schwer. Bei eisigen Minustemperaturen geht die Arbeit an Deck nur mühsam voran. Auf den Fangkörben hat sich durch die gefrorene Gischt eine dicke Eisschicht gebildet, was gleich zwei große Probleme mit sich bringt: Das zusätzliche Gewicht von rund 40 Tonnen macht das Schiff so instabil, dass die „Cornelia Marie“ bei heftigem Seegang kentern könnte. Da die Körbe bald ins Wasser gelassen werden, müssen die Seeleute das Eis außerdem mühsam mit Hämmern abschlagen. -Eine Schufterei, die der Skipper seinen Männern gerne erspart hätte, doch ihm bleibt keine Wahl.
