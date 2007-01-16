Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 16.01.2007: Der Countdown läuft
42 Min.Folge vom 16.01.2007Ab 12
In den meisten Booten sind die Krabbentanks gut gefüllt, Zeit für eine Pause und ein sehr spezielles Menü - gepökelten Salzkabeljau. Selbst der Geburtstag von Grünschnabel Jake Harris wird mit einer kleinen Feier nachgeholt. Sein größter Wunsch, einmal das Boot allein führen zu dürfen, ist aber noch nicht in Erfüllung gegangen. Langsam neigen sich die Vorräte dem Ende zu. Kaffee, unerlässliche „Droge“ der hart arbeitenden Männer, gibt’s nur noch auf Zuteilung. Alle beherrschtz nur noch ein Gedanke - endlich Schluss machen und nichts wie zurück in den heimischen Hafen. Dort erwarten die Manschaften fette Lohnschecks von bis 40.000 Dollar.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.