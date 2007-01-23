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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Meuterei auf der "Cornelia Marie"

DMAXFolge vom 23.01.2007
Meuterei auf der "Cornelia Marie"

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 23.01.2007: Meuterei auf der "Cornelia Marie"

43 Min.Folge vom 23.01.2007Ab 12

Es ist Januar und aus Dutch Harbor laufen die Krebsfangschiffe aus, um Eismeerkrabben zu fangen. Es ist ein Millionengeschäft und daher nehmen Kapitäne und ihre Besatzungen extreme Bedingungen an Bord in Kauf. Stürme peitschen die Wellen über Deck.

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