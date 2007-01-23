Meuterei auf der "Cornelia Marie"Jetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 23.01.2007: Meuterei auf der "Cornelia Marie"
43 Min.Folge vom 23.01.2007Ab 12
Es ist Januar und aus Dutch Harbor laufen die Krebsfangschiffe aus, um Eismeerkrabben zu fangen. Es ist ein Millionengeschäft und daher nehmen Kapitäne und ihre Besatzungen extreme Bedingungen an Bord in Kauf. Stürme peitschen die Wellen über Deck.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.