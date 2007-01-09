Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 09.01.2007: Volle Tanks und Dollarregen
Das Wetter hat sich nicht gebessert. Das Fischerboot „Northwestern“ sucht daher hinter einer kleinen Insel Schutz vor dem Sturm. Kapitän Sig Hansen befürchtet, dass ein Großteil der gefangenen Krabben an Bord verenden könnte. Er beschließt den bisherigen Fang im Hafen der Insel Akutan vorzeitig auszuladen. Das kostet zwar Zeit, sichert aber den Fang. Danach läuft die „Northwestern“ wieder zum Fischen aus. Unterdessen wird die Ausbeute der rund 60 Kilometer entfernt fischenden „Maverik“ trotz des Sturms immer besser. Sie hat bald die Lagertanks voller Krabben und kann in den Hafen von Saint Paul zurückkehren. Der ältere Kapitän Rick Quashnick will dort das Boot an dem von ihm ausgesuchten Nachfolger, den Maschinisten Blake Painter übergeben.