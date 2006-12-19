Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 19.12.2006: Macht euch auf was gefasst
43 Min.Folge vom 19.12.2006Ab 12
Die Krabbenfangsaison in der Beringsee hat vor drei Tagen begonnen. Nur einem Kapitän ist es bei dem extrem schlechten Wetter bisher gelungen Krabben aus dem Meer zu fischen. Diese Episode der Dokumentarserie „Der gefährlichste Job Alaskas“ begleitet die Krabbenfischer bei ihrer schweren und gefährlichen Arbeit an Bord der kleinen Boote. Die Besatzungen müssen sich da auf einiges gefasst machen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.