Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 23.01.2025: Das schwarze Loch
44 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 6
Endspurt auf dem Beringmeer: Die Verarbeitungsbetriebe schließen in 9 Tagen. Damit ist für die Krabbenfischer das Ende einer harten Wintersaison zum Greifen nah. Allerdings fehlen noch Krabben im Wert von fast 1 Million Dollar - und dieses fette Stück vom Kuchen will sich natürlich niemand entgehen lassen! Während Sig Hansen einen riskanten Spot in 400 Metern Tiefe anvisiert, geht es auch an Bord der anderen Schiffe heiß her. Die „Time Bandit“ hat wegen einer Unwucht im Tank gefährliche Schlagseite und Jake Anderson muss gewaltigen Wellen trotzen, um seine Quote für die „Titan Explorer“ zu erfüllen.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
