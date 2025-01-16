Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 16.01.2025: Monte allein auf See
44 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Auf der „Titan Explorer“ ereignet sich ein lebensbedrohlicher Arbeitsunfall. Decksmann Chino wird von einem 450 Kilo schweren Krabbenfangkorb am Kopf getroffen! Die Kollision mit dem Stahlkoloss war so heftig, dass der Fischer von einem Arzt durchgecheckt werden muss. Unterdessen sorgen an Bord der „Aleutian Lady“ zwischenmenschliche Probleme für Ärger. Als Neuzugang Vasily mit rassistischen Beleidigungen um sich wirft, feuert Kapitän Rick Shelford den unverschämten Maschinisten. Auch in dieser Folge: Keith Colburn wird im Krankenhaus von Anchorage behandelt, und nach einem Tipp von Sig Hansen versucht die „Wizard“ im Fanggebiet namens Schneemann ihr Krabbenglück.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.