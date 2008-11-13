Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 13.11.2008: Fischen kann tödlich sein
44 Min.Folge vom 13.11.2008Ab 12
Eisige Winde peitschen mit rund 70 Knoten über die Beringsee und richten auf den Schiffen der Krabbenfischerflotte große Schäden an. Kaum haben sich die Männer durch drei schwere Stürme gekämpft, steht schon das nächste Problem an: Gefrierende Gischt verwandelt die Decks in gefährliche Rutschbahnen. Kapitän Harris hatte sich während eines Sturmes an Bord verletzt und muss jetzt die Zähne zusammenbeißen. Da sein Schiff das Soll an Eismeerkrabben noch nicht erreicht hat, quält sich der Seebär trotz starker Schmerzen hinters Steuer der ¿Cornelia Marie¿. Doch seine Verletzungen sind schwerer, als zunächst angenommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.