Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 27.11.2008: Frisches Blut
44 Min.Folge vom 27.11.2008Ab 6
Zum ersten Mal seit 17 Jahren läuft die ¿Cornelia Marie¿ ohne ihren Kapitän Phil Harris aus dem Hafen. Anstelle von Harris steuert sein alter Weggefährte Murray Gamrath das Schiff durch die stürmische See. Der Captain kuriert in einem Krankenhaus in Anchorage innere Verletzungen aus, die er sich während eines Sturms zugezogen hatte. Auf der ¿Northwestern¿ ist man unterdessen bemüht, den 5000 Dollar teuren Anker aus dem Meer zu fischen, den das Schiff bei heftigem Seegang verloren hat. Da das Boot wegen der hohen Wellen ständig wegdriftet, brauchen die Männer fast vier Stunden, um das kostbare Gut zu bergen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.