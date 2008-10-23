Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 23.10.2008: Winterstürme
44 Min.Folge vom 23.10.2008Ab 12
Es ist Januar, und die Bootsbesatzungen bringen ihre Schiffe in Dutch Harbour im Eiltempo wieder auf Vordermann. Denn jetzt, nach Ende der Königskrabbensaison, beginnt die Jagd auf die noch begehrteren Eismeerkrabben. Auf der Beringsee erwarten die Männer heftige Stürme mit bis zu zehn Meter hohen Wellen. Als sich die Kapitäne vor der Abfahrt versammeln, um eines Deckhands zu gedenken, der sich bei seiner Arbeit das Genick gebrochen hat, werden alle noch einmal daran erinnert, wie gefährlich dieser Job ist. Captain Colburn versucht mit der „Wizard“ bei heftigem Wellengang im Hafen Treibstoff zu tanken - eine riskante Unternehmung.
