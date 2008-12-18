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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Die Saison geht zu Ende

DMAXFolge vom 18.12.2008
Die Saison geht zu Ende

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 18.12.2008: Die Saison geht zu Ende

44 Min.Folge vom 18.12.2008Ab 12

Kurz vor Ende der Fangsaison kommen Kapitän Keith Colburn und seine Besatzung trotz eisiger Minusgrade rund 440 Kilometer nordwestlich von Dutch Harbor wieder einmal mächtig ins Schwitzen. Seit 36 Stunden ziehen die Männer einen Fangkorb nach dem anderen an Land, doch es ist wie verhext: Der Steuerbordtank der ¿Wizard¿ erweist sich als Fass ohne Boden. Viel zu spät bemerkt die Crew, dass der riesige Behälter ein Loch hat, aus dem die Tiere wieder herauskrabbeln und sich so zurück ins Wasser retten können. Mit vereinten Kräften versuchen die Männer ihr Soll für die Saison doch noch zu erfüllen.

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