Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 16.10.2011: Unter Beschuss
Es ist Januar, und in Dutch Habor auf Unalaska herrscht, wie immer zu dieser Jahreszeit, geschäftiges Treiben. Wo man hinsieht wird repariert und geschweißt, da die Crews ihre Fangboote für den Start der Schneekrabben-Saison flott machen. Jake und Josh, die Söhne von Krabbenfischer-Legende Phil Harris, haben auf der "Cornelia Marie" einen neuen Skipper angeheuert. Zwischen seinem Vorgänger Derrick Ray und der Besatzung kam es auf See immer wieder zu Reibereien. Tony Lara, der neue Mann am Ruder, ist ein alter Freund der Familie, doch auch er greift an Deck hart durch. Die Mannschaft der "Time Bandit" hat in der Zwischenzeit mit den Kollegen auf der "Seabrooke" noch ein Hühnchen zu rupfen: Kapitän Jonathan Hillstrands Männer bereiten sich auf die größte Eierschlacht in der Geschichte von Dutch Habor vor.