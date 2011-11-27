Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 27.11.2011: Rollentausch
44 Min.Folge vom 27.11.2011Ab 12
Tony Lara ist ein alter Hase im Geschäft, aber an Deck eines Fangbootes hat der Skipper schon lange nicht mehr geschuftet. Er steht am Ruder der „Cornelia Marie“ und manövriert das Schiff durch die Wellenbrecher der Beringsee. Doch jetzt übernimmt Jake Harris für eine Weile das Kommando, und Captain Lara zieht sich noch einmal das Ölzeug über. Die Crew ist gespannt, wie sich ihr Chef bei der Arbeit machen wird. Die eigene Mannschaft herumzukommandieren ist schließlich eine Sache, den Job selber zu erledigen eine ganz andere.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Warner Bros. Discovery, Inc.