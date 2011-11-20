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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Herbe Verluste

DMAXFolge vom 20.11.2011
Herbe Verluste

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 20.11.2011: Herbe Verluste

44 Min.Folge vom 20.11.2011Ab 12

Die Krabbensaison neigt sich dem Ende zu, und zum Ausruhen bleibt den Fischern keine Zeit mehr. Auf der "Time Bandit" fahren die Männer 24-Stunden-Schichten, um ihre Liefertermine einzuhalten. Danach dürfen sie sich vier Stunden aufs Ohr hauen, und dann stehen ihnen noch einmal 32 Stunden harte Arbeit bevor. Kapitän Andy Hillstrand weiß, was er seiner Crew damit zumutet, doch ihm bleibt keine Wahl. Geschäft ist eben Geschäft. Wenn das Fangboot nicht rechtzeitig im Hafen anlegt, ist seine wertvolle Fracht nur noch die Hälfte wert.

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