Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 24.07.2011: Volle Konzentration
45 Min.Folge vom 24.07.2011Ab 12
In den "Black Canyons" ist Millimeterarbeit angesagt. Kapitän Keith Colburn und die Besatzung auf der "Wizard" dürfen sich beim Ausbringen der Fangkörbe in dieser Region der Beringsee keine Fehler erlauben. Verfehlen die Männer beim Abseilen mit dem Kran die Felsplateaus in rund 70 Metern Tiefe, ist das wertvolle Arbeitsgerät für immer verloren. Die Krabbenfischer stehen extrem unter Druck. Nach gut zwei Wochen auf See hinkt die Crew ihrem Soll um fast 36.000 Kilo hinterher. Deshalb muss jetzt jeder Handgriff sitzen. Greenhorn Paul gibt sich größte Mühe, mit dem Arbeitstempo an Bord Schritt zu halten, doch der Anfänger macht im Eifer des Gefechts einen schweren Fehler.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Warner Bros. Discovery, Inc.