Abgerechnet wird zum SchlussJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 04.12.2011: Abgerechnet wird zum Schluss
44 Min.Folge vom 04.12.2011Ab 12
Die Saison ist fast vorbei. Doch während die meisten Krabbenboote im Plan liegen und ihre Fangkörbe ein letztes Mal einholen, muss die Crew der „Wizard“ noch einmal richtig hinlangen. Um seine Mannschaft zu motivieren, führt Kapitän Keith Colburn ungewöhnliche Mittel ins Feld: Er greift zu Schere und Rasierer und verpasst seinen Jungs kurzerhand einen Irokesen-Schnitt. Und die Methode scheint zu helfen: Am Ende einer anstrengenden und stürmischen Schicht sind die Körbe voll. Gegen Abend läuft auch die „Northwestern“ in Dutch Harbor ein, wo die ständigen Neckereien mit der „Time Bandit“ schließlich ein Ende finden - zumindest für diese Saison. Gemeinsam feuern die ewigen Konkurrenten ein atemberaubendes Feuerwerk über der Beringsee ab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Warner Bros. Discovery, Inc.