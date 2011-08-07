Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 07.08.2011: Auf Kollisionskurs
45 Min.Folge vom 07.08.2011Ab 12
Kapitän Keith Colburn hat ein ungutes Gefühl im Bauch. Irgendetwas stimmt nicht auf seinen Schiff. Wie fast alle Krabbenfischer ist der Captain sehr abergläubisch und vermutet, dass etwas an Bord der ¿Wizard¿ geschmuggelt wurde, das der Mannschaft Unglück bringen soll. Da dem Skipper die Sache nicht geheuer ist, lässt er seine Crew nach dem "Bad Mojo" suchen. Auch die Besatzung der "Northwestern" hat eine Pechsträhne. Die Ausbeute ist mittelmäßig, und als die Männer tief in der Nacht den Hafen erreichen, fällt plötzlich die gesamte Elektronik auf dem Fangboot aus. Manövrierunfähig treibt das Schiff auf die Docks zu. Es droht eine Karambolage.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Warner Bros. Discovery, Inc.