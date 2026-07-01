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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Ein Haus mit Geschichte

sixxStaffel 1Folge 1vom 13.07.2026
Ein Haus mit Geschichte

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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 1: Ein Haus mit Geschichte

42 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6

Kristine und John wissen wie hart die Arbeit auf einem Hof ist. Sie sind stolze Besitzer eines großen Landhauses, das dringend renoviert werden muss. Carolyn und Billy nehmen das Anwesen ganz genau unter die Lupe und planen eine Rundumerneuerung, die es in sich hat.

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