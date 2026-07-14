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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Resort auf dem Land

sixxStaffel 1Folge 4vom 14.07.2026
Resort auf dem Land

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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 4: Resort auf dem Land

41 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 6

Billy und Carolyn nehmen ein neues Projekt in Angriff. Das Anwesen von Nathan und Morgan benötigt dringend einen neuen Anstrich. Die beiden Profis erstellen einen Plan, der nicht nur ein offeneres Wohnkonzept beinhaltet, sondern auch echtes Urlaubsfeeling vermitteln soll. Gemeinsam mit ihrem Team nehmen sie die Baustelle in Angriff. Können sie Nathan und Morgan mit ihrem Ergebnis überzeugen?

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