Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 6: Knappes Budget
41 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6
Als Carolyn und Billy zum ersten Mal das Anwesen von Michael und Kristen betreten, stechen ihnen sofort einige Baustellen ins Auge. Die Renovierungsarbeiten stellen die beiden Profis deshalb vor eine große Herausforderung. Michael wünscht sich zwar einen neuen Look, doch der alte Charme des Landhauses soll dabei nicht verloren gehen. Können Carolyn und Billy trotz des knappen Budgets ein traumhaftes Zuhause für das Paar zaubern?
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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen