Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 3: Vier Kinder, ein Bad
41 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 6
Jeff und Christine leben in einem uralten Landhaus, das eine grundlegende Erneuerung benötigt. Besonders Jeff liegen die Renovierungsarbeiten sehr am Herzen, denn das Haus ist seit mehreren Generationen in Familienbesitz. Können Carolyn und Billy die Erwartungen des Paares erfüllen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen