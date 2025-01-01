Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Darlehen gegen Faustpfand: Dieses Geschäftsmodell hat sich schon in der Antike bewährt und es ist bis heute erfolgreich. In Deutschland erzielen Pfandleihhäuser jährlich Umsätze in dreistelliger Millionenhöhe. Viele Kunden hinterlegen Wertsachen, um kurzfristige finanzielle Engpässe zu überbrücken. Aber manchmal wird Schmuck auch veräußert, um Erinnerungen an den geschiedenen Partner hinter sich zu lassen. Und nicht jede Luxusuhr, die in Bochum, Berlin oder Siegburg auf der Ladentheke landet, ist tatsächlich echt. Die Protagonist:innen dieser Serie erleben bewegende, aber auch kuriose Geschichten. „Kings of Cash“ blickt in deutschen Pfandhäusern hinter die Kulissen.
