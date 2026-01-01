Jäger der vergessenen Schätze
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Jäger der vergessenen Schätze
Wer weiß schon genau, was er alles so in seinem Keller oder auf dem Dachboden hat? Was nicht gefällt oder gebraucht wird, wird schnell verbannt. Genau hier kommen die "Jäger der vergessenen Schätze" auf den Plan: Sie besuchen Menschen, die einen Wunsch haben, z. B. ein Motorrad oder einen Computer. Zwei Expertenteams stöbern "Schätzchen" auf, um sie anschließend zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Und dann wird es spannend: Reicht das Geld für den lang ersehnten Wunsch?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold
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