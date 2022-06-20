Flip or Flop - Das große Haus-Makeover
Folge vom 20.06.2022: Verwandlung der Superlative
22 Min.Folge vom 20.06.2022
Tarek und Christina nehmen ein Haus in der teuren Gegend Corona del Mar, Kalifornien, direkt am Strand in Angriff. Das Haus hat drei Schlafzimmer, 210 Quadratmeter und kostet mit 1,4 Millionen Dollar vergleichsweise wenig. Dafür müssen die beiden Profis viel Geld reinstecken, um den hohen Ansprüchen von potenziellen Käufer:innen gerecht zu werden. Mit großen Plänen für Architektur und Innendesign machen sich die beiden an den Umbau – und müssen feststellen, dass sich das luxuriöse Stadthaus am Meer als keine leichte Aufgabe herausstellt.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.