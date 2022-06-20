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Flip or Flop - Das große Haus-Makeover

Verwandlung der Superlative

HGTVFolge vom 20.06.2022
Verwandlung der Superlative

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Flip or Flop - Das große Haus-Makeover

Folge vom 20.06.2022: Verwandlung der Superlative

22 Min.Folge vom 20.06.2022

Tarek und Christina nehmen ein Haus in der teuren Gegend Corona del Mar, Kalifornien, direkt am Strand in Angriff. Das Haus hat drei Schlafzimmer, 210 Quadratmeter und kostet mit 1,4 Millionen Dollar vergleichsweise wenig. Dafür müssen die beiden Profis viel Geld reinstecken, um den hohen Ansprüchen von potenziellen Käufer:innen gerecht zu werden. Mit großen Plänen für Architektur und Innendesign machen sich die beiden an den Umbau – und müssen feststellen, dass sich das luxuriöse Stadthaus am Meer als keine leichte Aufgabe herausstellt.

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