Flip or Flop - Das große Haus-Makeover
Folge vom 04.07.2022: Goldene Zeiten
23 Min.Folge vom 04.07.2022
Highland Park, Los Angeles: Tarek und Christina haben ein neues Bauprojekt in dem angesagten Hipster-Viertel auf dem Zettel. Allerdings ist die Immobilie komplett entkernt, und sogar das Dach fehlt aktuell! Projektmanager Tim veranschlagt rund 200.000 Dollar für die Sanierung, bei einem Kaufpreis von 780.000 Dollar. Doch das Investment könnte sich am Ende auszahlen. Denn nach Fertigstellung der modernen Oberklasse-Immobilie wird das Schmuckstück für knapp 1,4 Millionen am Markt angeboten.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.