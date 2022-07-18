Flip or Flop - Das große Haus-Makeover
Folge vom 18.07.2022: Charakter zahlt sich aus
23 Min.Folge vom 18.07.2022
In Santa Ana haben sich Tarek und Christina ein besonderes Immobilien-Juwel ausgeguckt. Ein 100 Jahre alter Rohdiamant, den es zu schleifen gilt. Das Haus verfügt über 3 Schlafzimmer, ein Bad und 130 Quadratmeter Wohnfläche. Für 500.000 Dollar in dieser Lage ist die Immobilie das reinste Schnäppchen. Die größte Herausforderung ist, den historischen Charme des Gebäudes beizubehalten und gleichzeitig von Grund auf zu modernisieren.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.