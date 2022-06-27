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Flip or Flop - Das große Haus-Makeover

Die Magierin

HGTVFolge vom 27.06.2022
Die Magierin

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Flip or Flop - Das große Haus-Makeover

Folge vom 27.06.2022: Die Magierin

23 Min.Folge vom 27.06.2022

Diesmal fahren Tarek und Christina nach Walnut, Kalifornien, um ein renovierungsbedürftiges Haus umzugestalten und zu verkaufen. Da es in der Nähe nur wenige renovierte Häuser gibt, ist dies ihre Chance, einen neuen Maßstab in der Nachbarschaft zu setzen. Die beiden wollen vor allem viel Design reinstecken, um es für eine hohe Summe zu verkaufen. Dafür setzen sie auf Feng Shui, schöne große Räume und eine moderne Küche mit Insel. Wird es ihnen gelingen, das Haus ein ein begehrtes Luxus-Objekt zu verwandeln?

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