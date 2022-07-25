Flip or Flop - Das große Haus-Makeover
Folge vom 25.07.2022: Pro und Kontra
22 Min.Folge vom 25.07.2022
Tarek und Christina verlassen ihr gewohntes Revier, um ein Haus im florierenden Markt von Covina, Kalifornien, zu renovieren. Das Haus hat drei Schlafzimmer und zwei Bäder und sieht von außen super aus, nur innen gibt es einiges zu tun. Um die 140 Quadratmeter größer erscheinen zu lassen, brechen Tarek und Christina Wände durch und designen einen offenen Küchen- und Essbereich in modernem Design mit traditionellen Details für den Charme. Die beiden sind voller Hoffnung auf einen erfolgreichen Abschluss.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.