Flip or Flop - Das große Haus-Makeover
Folge vom 01.08.2022: Spanisches Zuhause
22 Min.Folge vom 01.08.2022
Die beiden Flipping-Profis entdecken ein 260 Quadratmeter großes Haus in North Tustin, CA, mit spanischer Architektur. Es hat vier Schlafzimmern und drei Bäder und befindet sich in relativ gutem zustand. Nachdem Tarek und Christina das Haus von seinem bisherigen Interior befreit haben, geht es an die Schönheitsreparaturen. Dazu gehören neue Bäder, ein neuer Look für den klassischen Kamin und ein neuer Pool. Christina möchte den spanischen Stil des Hauses beibehalten und ihn mit modernen Elementen ergänzen. Gelingt ihnen der Look?
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10: Warner Bros. Discovery, Inc.