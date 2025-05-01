Frank - der Weddingplaner
Folge 10: Imke & Diana
45 Min.Ab 6
Imke Seehorst (33) und Diana Zschauer (43) wünschen sich eine stilvolle Hochzeit auf der Spree. Das Hochzeitsmotto: Froschkönigin - denn Imke liebt Frösche. Diana gab vor kurzem ihre 15-Jährige Beziehung für ihre Traumfrau Imke auf ...
