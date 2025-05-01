Frank - der Weddingplaner
Folge 19: Tamara & Holger
45 Min.Ab 6
Bei Tamara Brix (39) und Holger Schulz (38) steht die Hochzeit vor der Tür. Das Brautpaar teilt unter anderem die Leidenschaft zum Segeln. Deshalb soll die standesamtliche Trauung auf einem alten Traditionssegler mit viel Flair stattfinden.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH