Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Christiane & Uwe

sixxStaffel 2Folge 14
Christiane & Uwe

Christiane & UweJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 14: Christiane & Uwe

45 Min.Ab 6

Harleys sind ihr gemeinsames Hobby: Christiane Hunger (46) und Uwe Großkopf (51) haben sich gesucht und gefunden. Jetzt will sich das Rocker-Pärchen auf ihrer Biker-Hochzeit das "Ja"-Wort geben. Als Örtlichkeit haben sie sich die Mühle Aurora in Hochdonn ausgesucht. Wie wird Uwe wohl reagieren, wenn ihm seine "Rocker-Braut" statt in Jeans und Lederjacke in einem Traum aus weiß entgegentritt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen