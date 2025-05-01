Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 3
Folge 3: Jana & Mark

46 Min.Ab 6

Als Jana (37) vor sieben Jahren ihren zukünftigen Ehemann Mark (36) nach dem Weg fragte, lag eine Beziehung in weiter Ferne. Wegen eines schweren Schicksalsschlages, bei dem Jana nach Usbekistan entführt wurde, wollte sie erstmal Abstand von Männern. Jetzt planen die beiden eine beschauliche Hochzeit, bei der gepoltert wird. Frank soll dem Brautpaar bei der Kirchen-Deko helfen und eine ganz spezielle Brautkerze besorgen.

sixx
