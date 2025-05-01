Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Fatma & Ersoy

sixxStaffel 2Folge 9
Fatma & Ersoy

Fatma & ErsoyJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 9: Fatma & Ersoy

45 Min.Ab 6

Fatma (26) und Ersoy (30) planen eine große arabische Hochzeit in Berlin. Nachdem sie ihre Beziehung ein Jahr geheim hielten, wollen sie jetzt mit 900 Gästen ihr Glück teilen. Da Fatma an einer seltenen Rheuma-Krankheit leidet, braucht sie bei den Vorbereitungen dringend Hilfe von Frank.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen