Frank - der Weddingplaner
Folge 11: Nadja & Shola
45 Min.Ab 6
Nadjas (25) und Sholas (28) Hochzeit soll absolut außergewöhnlich, mystisch-romantisch und vor allem deutsch-afrikanisch werden. Shola kann seine afrikanischen Wurzeln nicht leugnen - er will diese Tradition auch in die Hochzeit mit einbringen. Wie wird die Multi-Kulti-Feier wohl aussehen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH