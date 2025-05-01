Frank - der Weddingplaner
Folge 6: Ulrike & David
45 Min.Ab 6
Marine-Soldat David (27) hielt auf eine außergewöhnliche Art um Ulrikes (25) Hand an: Bevor er ihr die alles entscheidende Frage stellte, zählte der 27-Jährige seine und ihre Fehler auf. Damit wollte der Soldat seiner Freundin zeigen, dass die beiden trotz Ecken und Kanten zusammen gehören. Davids Kollegen haben für das Brautpaar eine Überraschung geplant: Ein Formationsflug über der Hochzeitsgesellschaft soll die Marine-Hochzeit unterstreichen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH