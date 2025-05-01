Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frank - der Weddingplaner

Yvonne & Marcus

sixxStaffel 2Folge 12
Yvonne & Marcus

Frank - der Weddingplaner

Folge 12: Yvonne & Marcus

45 Min.Ab 6

Yvonne (25) und Marcus Dahlmann (32) haben bereits Ende 2005 standesamtlich geheiratet, denn Töchterchen Jaimee war unterwegs. Jetzt wollen sie ihre kirchliche Hochzeit zu etwas ganz Besonderem machen. Die Feier soll mit der Taufe der kleinen Jaimee verbunden werden. Des Paares gemeinsame Leidenschaft ist Football - und so darf auch dieses Thema auf dem Fest nicht fehlen. Wie wird die Football-Hochzeit mit Taufe wohl aussehen?

