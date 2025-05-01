Frank - der Weddingplaner
Folge 15: Diana & Toralf
45 Min.Ab 6
Diana Wittmann (29) und Toralf Priemer (35) wollen eine Mondscheinhochzeit in einem Tempel mit Fackeln und Seeblick feiern - und das in märchenhaften, historischen Gewändern. Toralf rechnet damit, dass seine Zukünftige in einem eher klassischen Brautkleid erscheinen wird. Was wird er zu Dianas zwar weißem, aber keinesfalls konservativem Traumoutfit sagen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH