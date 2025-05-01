Frank - der Weddingplaner
Folge 18: Silvia & Kai
44 Min.Ab 6
Soldat Kai (23) hat in einem Ostsee-Urlaub, ganz romantisch auf einem Steg bei Vollmond, um Silvias (23) Hand angehalten. Die Tierarzthelferin möchte eine traditionelle deutsch-polnische Hochzeit in Bremerhaven feiern. Für seinen besonderen Tag will das Brautpaar sogar eine weiße Kutsche mieten. Kann Frank ihnen diesen Traum erfüllen?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH