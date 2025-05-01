Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Biljana & Nikola-Nino

sixxStaffel 2Folge 20
Biljana & Nikola-Nino

Biljana & Nikola-NinoJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 20: Biljana & Nikola-Nino

45 Min.Ab 6

Arzthelferin Biljana (27) und Physiotherapeut Nikola-Nino (28) haben sich vor sechs Jahren bei einer Taufe kennengelernt. Genau vier Jahre nachdem das Paar zusammengekommen ist, hielt Nikola-Nino um Biljanas' Hand an. Die beiden wünschen sich eine romantische Hochzeit mit vielen serbischen Traditionen. Dabei dürfen Maiglöckchen und weiße Herz-Ballons nicht fehlen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen